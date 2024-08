Mittelweg offenbar nicht einfach

Die Schweizer Regierung ist bestrebt, gute Beziehungen zu China zu pflegen. Doch sie sieht sich zunehmend mit innenpolitischem Widerstand konfrontiert, der durch Berichte über chinesische Einmischung noch zusätzlich angeheizt wird. Der Schweizerische Nachrichtendienst erklärte in seinem jüngsten Jahresbericht, es sei «sehr wahrscheinlich, dass die chinesischen Nachrichtendienste im Vergleich zu den russischen in höherem Ausmass nicht-diplomatische Tarnungen nutzen». Demnach tarnen sich ihre Mitarbeiter häufig als Wissenschaftler, Journalisten oder Geschäftsleute. Die chinesische Botschaft in Bern wies solche Behauptungen zurück und erklärte per E-Mail, dass derartige Berichte darauf abzielten, China zu verleumden.