Die Ausgaben stiegen um ein Viertel auf den Rekordwert von 3,2 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Der starke Anstieg der Gesamtausgaben um 644 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr sei primär auf die Wiederaufnahme der jährlichen Pflichtbeiträge an die Europäische Kommission für das Programm «Horizon Europe» zurückzuführen. Mit der Wiederassoziierung der Schweiz fielen diese neu wieder an.