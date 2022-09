Beim Gas sei eine Mangellage wahrscheinlicher als beim Strom. Sichtbar wäre dies, wenn das Angebot an Gas die Nachfrage nicht mehr decke. Sehr wichtig sei daher, dass über eine Leitung via Ukraine immer noch russisches Gas in den Westen transportiert werde. Sie liefere derzeit genauso viel Gas wie Nord Stream 1 bei Volllast.