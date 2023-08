Schutz von Kulturgütern

Weitere Bundesstellen beteiligten sich mit rund 25 Millionen Franken an der Unterstützung der betroffenen Bevölkerung, beispielsweise durch den Schutz von Kulturgütern, durch die Unterstützung ukrainischer Forschender in der Schweiz oder in der Organisation der Ukraine Recovery Conference in Lugano TI.