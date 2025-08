Wirtschaftsminister Guy Parmelin sagte am Sonntag dem Sender RTS, der Bundesrat werde am Montag auf einer Sondersitzung das weitere Vorgehen beraten. Man müsse zunächst verstehen, was passiert sei und warum Trump diese Entscheidung getroffen habe. Die Regierung wolle schnell handeln, bevor die Zölle am 7. August in Kraft treten. Der Zeitplan sei aber eng und es könne schwierig werden, bis dahin etwas zu erreichen. Man werde jedoch alles tun, um guten Willen zu zeigen und das Schweizer Angebot an die USA zu überarbeiten.