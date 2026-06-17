«Wir müssen einige Wochen abwarten, um zu sehen, ob der Waffenstillstand hält», so der Aussenminister weiter. Auch weil die Lage im Libanon und in Israel weiterhin ungewiss ist. Doch die Schweiz könne ihr Fachwissen nach der Unterzeichnung der Erklärung bei den Detailverhandlungen einbringen, sagte der Tessiner weiter. Bern vertritt seit 1979 die amerikanischen Interessen im Iran.