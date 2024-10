Profitieren könne die Schweiz weiterhin von ihren Stärken in «grundlegenden Bereichen» wie Infrastruktur, Eigentumsrechte und Datenschutz, so die Studienverfasser. Entsprechend behauptet sie in der Deloitte-Studie ihren Spitzenplatz in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit.