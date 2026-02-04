Die Organisationen Alzheimer Schweiz und Swiss Memory Clinics begrüssen den Entscheid von Swissmedic. «Mit Donanemab steht nun in der Schweiz erstmals ein Medikament für die Alzheimer-Krankheit zur Verfügung, das zumindest für einige Betroffene die kognitiven Veränderungen verlangsamt», wird Daniel Janett, Direktor a.i. von Alzheimer Schweiz, in einer gemeinsamen Mitteilung der Organisationen zitiert. Dies ermögliche eine längere Lebensphase mit guter Lebensqualität und könne Heimeintritte verzögern.