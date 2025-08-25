Die ukrainische Justiz gelangte im Oktober 2022 mit einem Rechtshilfegesuch an die Schweiz. Sie führt eine Strafuntersuchung wegen Unterschlagung und Geldwäscherei gegen Igor Kolomoiski, der die israelische und zypriotische Staatsbürgerschaft besitzt. Er war der Hauptaktionär der PrivatBank, die im Jahr 2016 verstaatlicht wurde.