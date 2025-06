Für diesen Weltgipfel will die Schweiz insbesondere mit Indien zusammenarbeiten. Indien organisiert das für Anfang 2026 geplante nächste Gipfeltreffen. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch beschlossen, das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) und das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mit den entsprechenden Vorbereitungsarbeiten zu beauftragen. Der Bundesrat geht derzeit davon aus, dass die Durchführung des KI-Gipfels keinen zusätzlichen Bedarf an allgemeinen Bundesmitteln benötigt.