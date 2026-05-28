Die Ergebnisse zeigen klaren Handlungsbedarf: In Schulen blieben digitale Tools oft ungenutzt, weil es an strukturierten Ansätzen und der nötigen Weiterbildung für Lehrpersonen fehle. Unternehmen müssten die Kompetenzen ihrer Belegschaft konsequenter fördern. Und die Demokratie brauche eine gestärkte, unabhängige Medienlandschaft.