Bei seinem Entscheid priorisiere der Rat die potentiellen Partnerstaaten. Dafür sei eines der Kriterien die geografische Ausgewogenheit, so die Sprecherin des EAD weiter. Bisher hat die EU acht Partnerschaften geschlossen, davon fünf mit europäischen Staaten (Albanien, das Vereinigte Königreich, Nordmazedonien, Norwegen und Moldau). Die restlichen Staaten sind Japan, Kanada und Südkorea.