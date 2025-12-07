Die Regelungen der Schweiz im Digitalbereich sollen an jene der Europäischen Union angeglichen werden, wie der «SonntagsBlick» berichtete. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) habe entsprechende Pläne auf Anfrage der Zeitung bestätigt. Geplant sei eine Teilrevision des Produktsicherheitsgesetzes, um zentrale Elemente der EU-Bestimmungen zur Produktsicherheit und Marktüberwachung zu übernehmen.