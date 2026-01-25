Gespräche mit Trump «korrekt verlaufen»

Breiten Raum nahm im Interview auch Parmelins Bilanz des World Economic Forum (WEF) in Davos ein, das stark von US-Präsident Donald Trump geprägt wurde. Die Gespräche mit Trump und dessen Ministern seien «korrekt» verlaufen, sagte Parmelin. «Es war ein ganz anderer Ton als bei seiner Rede.» Trump habe erneut das Handelsbilanzdefizit der USA gegenüber der Schweiz von 41 Milliarden Dollar thematisiert. Parmelin widersprach und verwies auf neue Zahlen: «Nun verbuchen die USA einen Überschuss von 8,8 Milliarden gegenüber der Schweiz. Das hat Präsident Trump überrascht. Und gefreut.»