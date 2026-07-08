Bundesrat Albert Rösti forderte am Mittwoch in Genf konkrete Ergebnisse vom Weltgipfel zur KI im kommenden Juni. Darin sieht er eine Chance für die Schweiz zwischen den Grossmächten. «Es ist Aufgabe der Uno, eine minimale Regulierung der Künstlichen Intelligenz vorzulegen», sagte Rösti vor den Medien nach dem Globalen Dialog zur KI-Governance, der am Montag und Dienstag in Genf stattgefunden hatte. Aus seiner Sicht sollte die Branche vor allem ein System zur Zertifizierung von Unternehmen für gute Praktiken einführen.