Greminger sprach von "theoretischen Kompromissmöglichkeiten". Denkbar wäre die vorübergehende Abtretung von besetzten Gebieten an Russland. Sobald eine neue russische Regierung an der Macht wäre, könnte über die Rückgabe verhandelt werden. Am Ende wird es laut ihm auf die Frage hinauslaufen: "Will man lieber einen sehr langen, sehr teuren Krieg - oder ein Ende des Konflikts, selbst wenn dieses unbefriedigend sein mag?