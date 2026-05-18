Gleichzeitig wird die Prüfung einer sogenannten «Domestic Minimum Top-Up Tax» empfohlen - einer nationalen Ergänzungssteuer im Rahmen der globalen OECD-Mindeststeuer. Eine solche rein innerstaatliche Lösung könnte laut den Autoren nicht nur Schweizer Unternehmen vor einer Nachbesteuerung im Ausland schützen, sondern erhöhe auch die Flexibilität, auf künftige Entwicklungen - sowohl in der EU als auch in den USA - reagieren zu können.