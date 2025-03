EU als grösster Handelspartner

Gemäss Seco verfügt die Schweiz über 33 FHA mit 43 Ländern oder Wirtschaftsblöcken. Das erste FHA schloss die Schweiz 1972 mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ab, einem Vorgänger der Europäischen Union (EU). Es trat am 1. Januar 1973 in Kraft. Mit der EU verzeichnete die Schweiz 2023 auch das grösste Volumen an Importen mit 169,16 Milliarden Franken, hiess es weiter.