Ein Wachstum der Übernachtungen von ein bis zwei Prozent brauche die Branche, um alle Investitionen zu stemmen, sagte Nydegger in einem am Freitag publizierten Interview. Inwiefern dieses Wachstum auf Kampagnen der Marketingorganisation - etwa Werbevideos mit Prominenten wie Roger Federer - zurückzuführen ist, konnte Nydegger nicht beziffern. «Wir gehen intern davon aus, dass jeder sechste Gast auf unsere globale Vermarktung zurückzuführen ist», sagte er.