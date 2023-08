"Die Zeit der Schweizer Gästerekorde nach der Pandemie ist definitiv vorbei", sagte Schweiz Tourismus-Direktor Martin Nydegger am Donnerstag vor den Medien in Zürich. Der Anteil von Schweizer Gästen nehme wieder ab, die Konkurrenz im Süden und am Meer sei wieder da und werde nachgefragt. "Und die Erholung aus dem Ausland, aus Europa und Übersee, braucht weiterhin viel Zeit."