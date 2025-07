Laut entsprechenden Beiträgen auf der Plattform X reiste Wirtschaftsminister Guy Parmelin zwecks der Verhandlungen in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires. «Ich freue mich über diesen Abschluss!», schrieb er auf X. «Wir haben einen Marktzugang in einer Gegend, wo 300 Millionen Personen leben», sagte Parmelin zudem in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen SRF.