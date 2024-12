Bei Entsendungen aus der EU in die Schweiz bedeutet dies, dass Entsendebetriebe ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die in der Schweiz geltenden Löhne zahlen müssen. Das bisherige Meldeverfahren in der Schweiz für Stellenantretende im Kurzaufenthalt wird laut dem Bundesrat beibehalten, was Arbeitsmarktkontrollen ermöglicht. Die Meldepflicht wird auf selbstständig Erwerbstätige ausgedehnt. Damit wird verhindert, dass die auf neunzig Tage beschränkte Dienstleistungsfreiheit umgangen werden kann.