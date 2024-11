«Wir haben auch darüber diskutiert, was die Wahl Donald Trumps zum neuen amerikanischen Präsidenten in Bezug auf die Bankenregulierung bedeuten kann», sagte Keller-Sutter am Donnerstag im Anschluss an den Besuch in London zur Nachrichtenagentur Reuters. «Es wurde ja im Vorfeld gesagt, dass dann in den USA eine Deregulierungswelle kommt. Das ist etwas, was wir sicherlich beide verfolgen.» Reeves und sie seien sich einige gewesen, dass eine Balance zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität gefunden werden müsse.