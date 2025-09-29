Ein Grossteil der zusätzlichen Kapitalbelastung geht auf die Forderung der Regierung zurück, dass die UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften zu 100 Prozent mit Kapital unterlegen muss, statt wie bisher zu 60 Prozent. Ein Parlamentsmitglied, das sich für strengere Regeln einsetzt, sagte, das Parlament könne sich letztlich in der Mitte treffen und die Anforderungen auf 80 Prozent senken. Eine solche Reduktion würde die geforderte Summe nach Berechnungen von zwei Analysten auf etwa 15 Milliarden Dollar drücken. Die mit den Regierungsplänen vertraute Person sagte, eine Schwelle von 80 Prozent könnte auch für Bern akzeptabel sein.