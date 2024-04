Schweiz wichtiges Geberland

Der grosszügige und zeitgerechte Beitrag an die GPFP werde es dem Fonds ermöglichen, seinen aufstrebenden und einkommensschwachen Mitgliedsländern zu helfen, ihre Wirtschafts- und Entwicklungsziele in einem schwierigen fiskalischen Umfeld zu erreichen, sagte Gita Gopinath, erste stellvertretende geschäftsführende Direktorin des IWF, bei der Unterzeichnung in Washington. Die Schweiz gehört zu den fünf wichtigsten Geberländern für den Kapazitätsaufbau des IWF.