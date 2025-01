Die Erklärung zielt darauf ab, schweizerische Unternehmen, die bereits in der Ukraine tätig sind, verstärkt einzubeziehen, wie Bundesrat und Wirtschaftsminister Guy Parmelin in Davos an einem Medienanlass sagte. In einem ersten Schritt werde die Schweiz für Projekte von Schweizer Unternehmen 50 Millionen Franken zur Verfügung stellen.