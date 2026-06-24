Über Vertragsverhandlungen mit Herstellern aus Frankreich, Israel und Südkorea für ein zweites bodengestütztes ‌Luftverteidigungssystem entschied der Bundesrat am Mittwoch. ⁠Das zusätzliche System neben dem US-System Patriot soll den Schutz vor ‌Angriffen aus der Distanz rasch stärken und ‌die Abhängigkeit von einem ​einzigen Anbieter verringern. Die bis Ende Mai erhaltenen Informationen zeigten, dass die Systeme dieser Hersteller die militärischen Anforderungen erfüllten und im Kosten-Nutzen-Verhältnis am besten abschnitten, teilte der Bundesrat mit. Die ‌Namen der Produkte und der Hersteller wurden nicht bekannt gegeben.