Im vergangenen Jahr wurden in dem Land ausländische Vermögenswerte von 2174 Milliarden Dollar verbucht, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Beraters Deloitte hervorgeht. 2020 waren es noch 2623 Milliarden. Der Zusammenbruch der Credit Suisse im Jahr 2023 habe das Vertrauen von Kunden aus Europa und dem Nahen Osten in die Stabilität des Schweizer Finanzplatzes erschüttert. Seither hätten sich die Vermögenszuflüsse aus diesen Regionen nicht vollständig erholt. Zudem hätten bisherige Alleinstellungsmerkmale wie niedrige Steuern, Rechtssicherheit und Neutralität an Bedeutung verloren.