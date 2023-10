Fussballspiel noch unklar

Ob das Schweizer Fussballnationalteam der Männer das Auswärtsspiel gegen Israel im Rahmen der EM-Qualifikation am kommenden Donnerstag in Tel Aviv bestreiten wird, war vorerst offen. Man habe mit grossem Bedauern von der Situation in Israel Kenntnis genommen, schrieb der Schweizerische Fussballverband (SFV) in einer Mitteilung.