Die Strafuntersuchung habe ergeben, dass der ehemalige Pictet-Vermögensverwalter zwischen Juni 2010 und Mai 2013 insgesamt 54 Überweisungen in der Höhe von insgesamt über 4,1 Millionen Dollar von einem Konto bei der Bank auf andere Konten in der Schweiz und im Ausland abgesegnet hatte. Das Konto bei der Bank sei im Namen einer Offshore-Gesellschaft eröffnet worden, wirtschaftlich Berechtigter sei ein Petrobras-Angestellter gewesen. Die abgebuchten Beträge stammten von Bestechungsgeldern, die ein Mittelsmann im Rahmen von Verträgen mit Petrobras über die Vercharterung und den Betrieb von Ölplattformen an den Angestellten bezahlt hatte. Für die Weiterleitung der Bestechungsgelder habe der Mittelsmann auf Namen von Offshore-Gesellschaften lautende Bankkonten in der Schweiz benutzt, von denen eines bei Pictet eröffnet worden war.