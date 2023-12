Neue Höchstwerte für einen 24. Dezember gab es laut SRF Meteo zudem auch in Südbünden, so in Poschiavo mit 15,6 Grad oder in Sta. Maria mit 11,8 Grad. Überdies gab es neue Rekorde für Heiligabend auch am Ofenpass und in Samedan im Oberengadin, dort mit einem Wert von 8,9 Grad.