702'000 Personen sind arm

Die Armutsquote lag bei 8,2 Prozent: Das entspricht rund 702'000 Menschen. Im Vorjahr war die Quote aber noch höher bei 8,7 Prozent. Die seit 2022 erfolgten Preisanstiege für Strom, Heizkosten und Konsumgüter sind in den Zahlen des BFS noch nicht abgebildet. Ausländische Personen, Einelternhaushalte, Personen ohne nachobligatorische Ausbildung und Haushalte ohne erwerbstätige Personen sind am häufigsten von Einkommensarmut betroffen.