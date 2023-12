Druck von USA und G7

Die Schweiz war in den letzten Monaten unter Druck geraten, schärfer gegen russische Vermögen vorzugehen. Insbesondere die USA hatten energischere Massnahmen verlangt. Der US-Botschafter in der Schweiz, Scott Miller, hatte im März eine mangelnde Zusammenarbeit der Schweiz bei den Russland-Sanktionen kritisiert. Die Schweiz könnte zusätzlich zu eingefrorenen 7,75 Milliarden Franken an russischen Vermögen 50 bis 100 Milliarden blockieren. Länder, die sich nicht bei der Konfiszierung russischer Gelder engagierten, müssten mit Druck rechnen, hatte Miller gesagt.