«Die Konferenz soll ein Auftakt sein, sie soll einen Prozess anstossen. Wir können nicht mehr länger einfach nichts tun», sagte Cassis vor Medien in New York. «Wir müssen jetzt einen Weg finden, den ersten Schritt zu tun, der früher oder später zu einer gemeinsamen Grundlage für einen Dialog führen kann», so der Aussenminister. «Noch gibt es keine Lösung am Horizont.» Es brauche verschiedene Ideen auf dem Tisch. «Der Krieg muss ein Ende haben. Aber niemand weiss wie. Deshalb brauchen wir jetzt einen Aufruf zum Handeln.» Eine neue Dynamik sei nötig.