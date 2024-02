Die Schweiz geht verstärkt gegen Unternehmen und Personen vor, die Russland-Sanktionen über das neutrale Land umgehen wollen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat ein Expertenteam zur Durchsetzung der Sanktionen eingesetzt, die die Regierung in Bern nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor fast zwei Jahren verhängt hatte, wie die Behörde am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte. Die Schweiz war im vergangenen Jahr in die Kritik geraten, nicht genug gegen russische Gelder auf Schweizer Bankkonten unternommen zu haben.