Die Kapitalanforderungen bezüglich Software und latenter Steuerguthaben sollten nicht über denen anderer grosser Finanzplätze liegen, wie es in einem am Dienstag veröffentlichten Brief der Wirtschaftskommission der grossen Parlamentskammer an die Schweizer Regierung hiess. «Die Verschärfungen müssen für das Schweizer Kapitalregime ein wettbewerbsfähiges Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen gewährleisten», so die Forderung, hinter die sich eine Mehrheit der Kommission stellte. Damit steigt der Druck auf die Regierung in Bern, einen wichtigen Teil der geplanten Regeln abzuschwächen, mit denen die grösste Bank des Landes nach der Notübernahme der Credit Suisse im Jahr 2023 krisenfester gemacht werden soll.