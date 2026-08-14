Der zuständige Analyst von Kepler Cheuvreux sieht weiteres Potenzial für Komax an der Börse. Er stufte das Rating für Komax am Freitag auf «Buy» von «Hold» hoch und erhöhte das Kursziel auf 90 von zuvor 55 Franken. Komax habe den Tiefpunkt des Zyklus wahrscheinlich hinter sich. Korrekturmassnahmen stützten nun die Margen und den Cashflow, so der Analyst.