ABB profitierte somit am meisten von der Waffenruhe am Golf, die in der Nacht auf Mittwoch ausgerufen wurde. Infolgedessen steigt der SMI am Freitag den dritten Tag in Folge. Die Waffenruhe ist allerdings brüchig. Die Kriegsparteien streiten noch vor dem geplanten Beginn von Verhandlungen in Pakistan zu einer dauerhaften Beilegung des Konflikts um die Öffnung der Strasse von Hormus und die anhaltenden israelischen Angriffe im Libanon.