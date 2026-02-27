Besonders optimistisch ist Sandra Dietschy, Analystin bei Octavian. Sie senkte am Donnerstag das Kursziel für Alcon zwar auf 82 von 88 Franken, bestätigte aber die Einstufung «Buy». Der Augenheilkundespezialist habe sein Versprechen, das Wachstum im vierten Quartal 2025 durch die Einführung neuer Produkte zu beschleunigen, eingehalten, schrieb sie und wies gleichzeitig auf den vorsichtigen Ausblick. Die zugrunde liegende Annahme für das Marktwachstum 2026 von 3 bis 4 Prozent steht jedoch unter dem historischen Durchschnitt von etwa 5 Prozent, so dass Spielraum für Aufwärtspotenzial bleibe, wenn sich die jüngste sequenzielle Marktverbesserung fortsetze.