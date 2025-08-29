Man könnte dies mit Gewinnnahmen erklären oder mit steigenden Bedenken wegen einer Überbewertung der Swiss-Life-Aktie. Das wäre aber zu kurz gegriffen. Die Aktien leiden derzeit auch wegen des Drucks von Donald Trump auf die US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Denn ein steigendes Glaubwürdigkeitsproblem der Fed könnte gröbere Marktverwerfungen auslösen und die in der Regel hohen Anlagebestände von Versicherern in Mitleidenschaft ziehen.