Es ist dabei vor allem Aufholpotenzial. Denn die Polypeptide-Aktie war für Anleger in den letzten Jahren vor allem eines: Eine grosse Enttäuschung. Der Titel startete beim Börsengang Ende April 2021 zu einem Kurs von gut 75 Franken und stieg danach bis auf 140 Franken. Danach brach die Aktie wegen mehreren Gewinnwarnungen ein und erreichte Anfang 2024 bei 14 Franken einen Tiefstand. Auch dieses Jahr hat die Aktie mit einer Performance von minus 2 Prozent noch keinen grossen Leistungsausweis.