Die EBITDA-Marge ging zwar um 0,6 Prozentpunkte auf 30,8 Prozent zurück. Grund dafür war allerdings ein Sondereffekt: Einmalkosten für die Schliessung eines Werks fielen an, wie Geberit erklärte. «Die operativen Margen sind weiterhin erstklassig», schrieb Alexander Koller, Analyst der Bank Vontobel. Trotz des schwierigen Umfelds im Wohnungsbau habe Geberit im dritten Quartal solide Ergebnisse erzielt. Die hohe Bewertung und die gute Aktienperformance seit Jahresbeginn schränkten das kurzfristige Potenzial jedoch ein, so der Experte weiter. Koller stuft Geberit weiterhin mit «Hold» bei einem Preisziel von 550 Franken ein, was auf einen 11-prozentigen Kursrückgang in den nächsten zwölf Monaten hindeutet.