Allerdings war Kühne+Nagel in der ablaufenden Börsenwoche nicht die einzige Logistiker-Aktie mit einem Kursplus. Maersk avancierten um 11,3 Prozent, Hapag-Lloyd um 4,6 Prozent. Derzeit profitieren alle drei Transportunternehmen von höheren Tarifen bei der See- und Luftfracht. Beim Unternehmen aus Schindellegi wirkt sich ferner die Stabilisierung der Ergebnisentwicklung positiv aus. Nach den gesunkenen Frachtraten im Vorjahr rechnet das Management nicht mit weiterem Margendruck im laufenden Jahr.