Ein Grund für die Avancen der Kühne+Nagel-Aktien in den vergangenen Handelstagen sind positive Nachrichten aus der Branche. Die dänische Reederei Moller-Maersk hatte Anfang Woche die eigene Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erhöht. So wurden die Spannen für den Gewinn auf Stufe Ebitda und auf Stufe Ebit deutlich nach oben verschoben. Dies basiere auf einem erwarteten Mengenwachstum des globalen Containermarktes von etwa 4 Prozent im Gesamtjahr 2026. Damit zeigte sich der Konzern zuversichtlicher für die Entwicklung des weltweite Containermarktes als bislang. Zuvor rechnete man mit einem Mengenwachstum von 2 bis 4 Prozent.