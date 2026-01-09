Eine Expertin von Exane BNP Paribas stufte die Logitech-Aktie diese Woche zudem auf «Neutral» von zuvor «Kaufen» zurück. Sie selber sieht mögliche Umsatzeinbussen bei Peripheriegeräten und Gaming-Produkten wegen erhöhter Speicherpreise. Die Analystin geht davon aus, dass sich erste Anzeichen einer nachlassenden Endkundennachfrage bereits im ersten Quartal zeigen könnten. Sie erwartet aber, dass die Auswirkungen erst im zweiten Quartal deutlicher sichtbar werden.