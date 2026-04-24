Dabei waren die Titel des Logistikkonzerns in der jüngsten Vergangenheit durch und durch gefragt: Am Donnerstag waren sie nach acht Börsentagen mit Kursgewinnen in Folge auf ein Elf-Monate-Hoch gestiegen - die Valoren gingen bei 194,35 Franken aus dem Handel, womit sie 8,5 Prozent mehr wert waren als jene acht Handelstage zuvor.