Wertet man die Wochenperformance richtig, ist das für Nestlé-Investoren mittlerweile «old news» und, zumindest was ihr Investment betrifft, nicht mehr relevant. Viel eher haben sie sich daran erfreut, dass Nestlé-CEO Philipp Navratil laut «Financial Times» eine weitere Konzernumstellung plant. Statt sich wie bisher auf Regionen zu konzentrieren, liegt der Fokus künftig auf den Säulen Kaffee, Tiernahrung, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks. Die Teams sollen sich so schneller an wandelnde Konsumententrends anpassen können.