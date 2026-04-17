Die Valoren des Bauzulieferers Sika melden sich nach einer Durststrecke, geprägt von negativen Nachrichten, kursmässig zurück. Der Titel findet sich seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr am Tabellenende, sondern an der Spitze des SMI im Wochenvergleich wieder. In den letzten fünf Tagen zog der Titel um 10,6 Prozent an, auf vier Wochen resultiert gar ein Plus von 19,2 Prozent.