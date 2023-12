Bekanntlich steckte 2023 voller marktbewegender Überraschungen: So erwies sich die Inflation und der Kampf der Notenbanken erneut als steter Unruheherd, die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum änderten sich ständig, und im Frühjahr sandte eine plötzliche Bankenkrise Schockwellen aus. In den vergangenen Wochen kam dann mit den Kämpfen im Gaza-Streifen noch ein weiterer Konfliktherd zu dem seit vergangenem Jahr anhaltenden Ukraine-Krieg hinzu.