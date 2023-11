Die Aussichten auf ein schwaches Wirtschaftswachstum, zumindest im ersten Halbjahr 2024, lässt die Experten der Bank Vontobel vorsichtig bleiben. Allerdings sehen sie auch Hoffnungsschimmer für niedrigere Zinsen und eine Konjunkturerholung im weiteren Jahresverlauf 2024. Dies könnte ihres Erachtens ein gutes Zeichen für die Aktienentwicklung Ende nächsten Jahres sein, schreiben die Experten in einer Studie vom Dienstag



Die Volatilität von Aktien, die bisher überraschend niedrig gewesen sei, wird nach Einschätzung der Experten zunehmen. In einem unsicheren Umfeld dürften Qualitätsunternehmen mit soliden Bilanzen, attraktiven Wachstumsaussichten und Free-Cashflow-Perspektiven besser abschneiden. Ebenso Unternehmen, die in Sektoren tätig sind, die von steuerlicher und regulatorischer Unterstützung profitieren werden,



Angesichts der gestiegenen Unsicherheit und der schwachen kurzfristigen Aussichten für die Weltwirtschaft könnten die Gewinnschätzungen des Marktes zu optimistisch sein, so Experten weiter. Und dies führe zu Bewertungen, die (zu) günstig erschienen.



Als Schweizer Top-Picks für 2024 nennen die Vontobel-Experten aus dem Swiss Market Index ABB, Givaudan, Holcim, Novartis, Richemont, Swiss Re und die UBS. Aus dem breiten Markt werden die Aktien von Flughafen Zürich, Kühne+Nagel, PSP und Siegfried empfohlen.